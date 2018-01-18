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    AK Partili vekiller son anda salona geldi, 'Kapandı' anonsuna rağmen pusulayı gönderdiler

    Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
    18.01.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    OHAL tezkeresini bekleyen Meclis’e rehavet çöktü. AK Partililer Genel Kurul’da yoklamaya yetişemeyince karar yeter sayısı bulunamadı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • TBMMde acil pusula
    • TBMMde acil pusula
    • TBMMde acil pusula
    • TBMMde acil pusula

    Odalarından koşturarak son anda salona gelen birkaç AK Parti milletvekili, Meclis Başkanvekili’nin “kapandı” anonsuna rağmen yoklama pusulası gönderdiler. Kavaslar koşturarak nafile pusulaları Başkanlık Divanı’na yetiştirmek istediklerinde Divan çoktan boşalmıştı.

    Yoklamadan önce Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ile AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, dün şehit olan askerlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Meclis’in OHAL’i uzatma tezkeresini bugün görüşmesi bekleniyor.

    AK Partili vekiller son anda salona geldi, Kapandı anonsuna rağmen pusulayı gönderdiler

     

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    Etiketler: TBMM
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