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    AK Partili vekilin kızı göreve iade edildi

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 10:33Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 11:05

    AKP Antalya milletvekili Hüseyin Samani’nin, adı geçen ay ihraç listesinde yer alan kızı bugün yayınlanan KHK ile işe iade edildi.

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    • İşte KHK ile görevine iade edilenler
    • İşte KHK ile görevine iade edilenler
    • İşte KHK ile görevine iade edilenler
    • İşte KHK ile görevine iade edilenler

    Temmuz ayında yayınlanan 692 sayılı KHK ile kamudan ihraç edilenler arasında AK Parti Antalya milletvekili Hüseyin Samani’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mimar olarak çalışan kızı Betül Gökay Samani de yer almıştı.

    Samani ihraç kararını doğrulayarak, bir yanlışlık olduğunu, kızının adına otomobil almak için Bank Asya’da bir günlük para yattığını, başka da hiçbir şey olmadığını söylemişti. Samani, “Kızım karardan bir gün önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir zaman bir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız” demişti.

    693 sayılı KHK ile 57 kişi göreve iade edildi. Göreve iade edilenler arasında Mimar Samani de yer aldı.

    Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.

    AK Partili vekilin kızı göreve iade edildi

    Buna göre, TBMM'den 2, TRT'den 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 28, SGK'dan 3, İçişleri Bakanlığından 1, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1, mahalli idarelerden 1, Milli Eğitim Bakanlığından 5, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 9, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5, yükseköğretim kurumlarından 1 kişi memuriyetlerine iade edildi.

    AK Partili vekilin kızı göreve iade edildi


    Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 3 kişinin isimleri ilgili KHK'nın ekindeki listenin ilgili sıralarından çıkarıldı. Söz konusu KHK hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalktı. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

    AK Partili vekilin kızı göreve iade edildi

    Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

    Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

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    Etiketler: AK Parti , Samani , Betül Samani , göreve iade
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