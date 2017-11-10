AK Partili vekil HDP lideri Demirtaş'a tazminat ödeyecek

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, 10 Ekim 2016 tarihinde sosyal medya hesabından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili, paylaşımda bulunmuştu.

Ak Partili Kocabıyık'ın bu paylaşımı üzerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 'hakaret' iddiasıyla 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dün görülen duuruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, davalı Kocabıyık tarafından sarf edilen sözcüklerin ve hitabının, ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını ve kişilik haklarına ağır saldırı olduğunu belirtirek, davanın kabulünü talep etti.

Diyarbakır 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ak Partili Hüseyin Kocabıyık'a açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek, Kocabıyık'ın Demirtaş'a 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.