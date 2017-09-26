AK Partili üyeden ‘100 yıl’ göndermesi

Topbaş’ın veto ettiği beş imar dosyasına ‘kabul’ oyu kullanan Muharrem Kaşıtoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Melih Gökçek Başkanım. Yaklaşık 100 yıl süren hizmet sevdanıza teşekkür eder, sivil hayatınızda başarılar dilerim, demek için sabırsızlanıyorum.”

Melih Gökçek, Twitter mesajında, 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş’la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul hayatıydı... İstanbul’un her yerinde hizmeti var... İstifa kendi takdiri, Türkiye seni hayırla yad edecektir. Yol arkadaşımız.”