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    AK Partili üyeden ‘100 yıl’ göndermesi

    Fatma AKSU / İSTANBUL
    26.09.2017 - 21:42 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 21:44

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın cuma günü görevinden istifasını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Twitter hesabından yayınladığı mesaja, AK Partili İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu’ndan ilginç bir yanıt geldi.

    Topbaş’ın veto ettiği beş imar dosyasına ‘kabul’ oyu kullanan Muharrem Kaşıtoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Melih Gökçek Başkanım. Yaklaşık 100 yıl süren hizmet sevdanıza teşekkür eder, sivil hayatınızda başarılar dilerim, demek için sabırsızlanıyorum.”

    Melih Gökçek, Twitter mesajında, 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş’la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul hayatıydı... İstanbul’un her yerinde hizmeti var... İstifa kendi takdiri, Türkiye seni hayırla yad edecektir. Yol arkadaşımız.” 

     

     

     

    Etiketler: gazetehaberleri , İstanbul Büyükşehir Belediye , Melih Gökçek
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