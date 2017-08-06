AK Partili Özdağ: Erdoğan bence de son mohikandır

Manisa’nın Köprübaşı İlçesi’nde dün işyeri açılışında konuşan Selçuk Özdağ, Ak Parti eski yöneticisi Ayhan Oğan’ın "Yeni bir devlet kuruyoruz" sözlerini ’maksadını aşan bir ifade’ olarak değerlendirdi.

Özdağ, ’Yeni bir devlet kuruyoruz ifadesi doğru değil. Sistem değişikliğine gidiyoruz dese anlardım. Rejimimiz belli, rejimimiz; Cumhuriyet. Devletimizin adı belli; Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kurucusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürktür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük devrimci, en büyük reformist ve en başarılı siyasetçidir. 95 yıllık siyasetin Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bence de son mohikandır" dedi.

’MOHİKAN’ SÖZÜNÜN ELEŞTİRİLMESİNE YANIT VERDİ

Selçuk Özdağ, dünkü açılıştaki sözlerinin sosyal medyada tartışılması üzerine DHA’ya yaptığı açıklamada ’mohikan’ benzetmesini daha önce de yaptığını hatırlattı.

Özdağ şöyle dedi:

"2015 yılında da söylemiştim. Hatta o zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı dördüncü sıraya koyuyordum. Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Erdoğan ikinci sıraya geçti. Neden? 17- 25 Aralık gibi ekonomi ve siyaset darbesini bertaraf etti. Türkiye’de bir hükümet kurulamadığı zaman, kaos çıkacağı zaman inisiyatif alarak erken seçim kararına çok ciddi katkısı oldu. 15 Temmuz gecesini bertaraf eden liderdir. Bütün darbe girişimlerinde tehditlerde, herkesin çekildiği ortamlarda, Erdoğan meydan okudu. O nedenle ikinci sıraya geçti."

Türkiye Cumhuriyeti’ni Atatürk’ün kurduğunu belirten Selçuk Özdağ, Erdoğan’ın da 2002’den bu güne vesayetçilere meydan okuduğunu, darbeleri bertaraf ettiğini ve 12 seçim kazandığını söyledi. Özdağ, "Erdoğan egemenÿgüçlere, adına ’F tipi’ dediğimiz cemaatlere karşı ciddi mücadele vermiş ve hala ayakta, sağlığı beyni ve fiziki yapısıyla, hayalleriyle ayakta" dedi.

Selçuk Özdağ, geçmişteki siyasi liderleri eleştirirken "Demirel şapkasını alıp gitmişti 12 Mart’ta. Şapkasını koruduğu kadar ülkeyi koruyamadı. Erbakan partisini koruyamadı. O dönem içinde ekonomik olarak neler yaşadığımızı biliyoruz" diye konuştu. Sözlerinin ’övgüler yağdırmak’ olarak değerlendirildiğini kaydeden Selçuk Özdağ, söyle dedi:

"Ben var olan bir şeyi söylüyorum. ’Yok canım hayır ondan başarılı şu liderdir’ desinler. Elbette Menderes, Özal, Erbakan, Yazıcıoğlu, Türkeş’in Türk siyasi hayatında çok ciddi katkıları var. Çok lider çıkaramadık. Çok az yetiştirdiğimiz liderlere sahip çıkmamız gerekir. En önemli lider de Erdoğan’dır. En karizmatik lider. Türk siyasi hayatına yön veren adam. İdealizmle realizmi yan yana götüren adam. Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda çok ciddi şekilde her seçim sonrası devrim yapan, hayallerini gerçekleştiren adamdır. Onun başarısı benim sözlerimle değil, kendisinin yaptıklarıyla kaim. Ben ülkücü gelenekten geliyorum Türkeş ve Yazıcıoğlu için de çalıştım ama 12 seçim kazanmak Erdoğan’a nasip oldu."