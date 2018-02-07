AK Partili Miroğlu’nun oğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun 3.5 aydan bu yana Ankara’daki bir özel hastanede yoğun bakımda tedavi gören oğlu Zerdeşt Miroğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Zerdeşt Miroğlu’nun cenazesi bugün saat 15.40’ta özelÿuçakla Mardin Havalimanı’na getirildi. Miroğlu’nun cenazesi daha sonra kara yolu ile konvoy eşliğinde Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyüne getirildi. Köyde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan, Meclis İdare Amiri Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, cenaze töreni sırasında sık sık Orhan Miroğlu’nun eşini sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze töreni öncesinde köy meydanına dev Türk bayrakları asıldı.

Köy meydanında düzenlenen cenaze töreninde dua okuyan Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, vatandaşlardan helallik istedi. Zerdeşt Miroğlu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mezarlıkta Orhan Miroğlu ve eşi Canan Miroğlu’na taziyelerini sunan Başbakan Yıldırım, köy meydanında toplanan vatandaşlarla tokalaştıktan sonra Gelinkaya köyünden ayrıldı.

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