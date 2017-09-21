AK Partili il başkanının istifası istendi

Batman'da 3 yıldan beri il başkanlığı görevini yürüten Diyadin Uçar'ın istifa etmesi istendi. Ak Parti Genel Merkezi tarafından istifası istenen Diyadin Uçar'ın önümüzdeki günlerde il başkanlığı görevinden istifa etmesi bekleniyor.
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