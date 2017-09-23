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    AK Partili başkanı yakan fotoğraflar

    DHA
    23.09.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 16:48

    Bartın’ın Kurucaşile İlçesi’nde, geçen 1 Eylül’de Ak Parti Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Handan Birgücü, daha önce sosyal medyada içki içerken fotoğraf paylaştığı ve insanları alkol içmeye özendirici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle görevden alındı.

    Kurucaşile’de ailesitekel büfesi işleten Handan Birgücü, Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından 1 Eylül tarihinde Ak Parti Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak atandı.

    Birgücü’ye görev, Bartın Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya ile birlikte gittiği parti genel merkezinde Genel Başkan Lütfiye Selva Çam tarafından verildi. İl Başkanı Kurtkaya,genel merkezde çekilen fotoğrafları,"Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanımız Handan Birgücü olmuştur. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız LütfiyeSelva Çam tarafından ataması yapılan başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" notuylasosyal medya hesabında paylaşarak atama duyurusunu yaptı.

    AK Partili başkanı yakan fotoğraflar

    Ak Parti Kurucaşile İlçe Kadın Kolları Başkanı Handan Birgücü’nün, bu atamadan önce 2014, 2015, 2016 yıllarındasosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında içki içerken fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Birgücü’nün söz konusu paylaşımları yerel basında yer aldı. Birgücü, yerel basında çıkan haberlerin ardından Facebook sayfasında yer alan elinde şarap şişeli fotoğraflar ile diğer paylaşımları sildi. Ancak Birgücü,20 Eylül tarihinde parti kadın kolları genel başkanlığı tarafından görevinden alındı.

    Etiketler: ak parti , bartın , kadın kolları başkanı , Handan Birgücü
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