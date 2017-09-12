AK Partili Başkan çileden çıktı: Allah belanı versin

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Karamanlı ilçesinde içme suyunu destekleyen belediye jeneratörünün aküsü çalındı. Jeneratör aküsünün çalınmasına Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Başkan Selimoğlu, jeneratörün fotoğraflarını paylaşıp, "Şerefsizlik buna denir. Bağlı Orman’da sondajdan içme suyu hattına su verdiğimiz jeneratörün aküsünü çalan hırsız şerefsize sesleniyorum. Allah senin belanı versin" dedi.
Çalınan jeneratörün, Karamanlı ilçesinin içme suyu sıkıntısı yaşadığı zaman devreye girdiğini anlatan Başkan Selimoğlu, "Karamanlı ilçemizde Bağlı Orman’da bulunan jeneratörümüz 10 yılı aşkındır var. Jeneratörün aküsü çalınmış. İnsanlığa sığmaz, bu ayıptır" ifadelerini kaydetti.