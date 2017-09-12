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    AK Partili Başkan çileden çıktı: Allah belanı versin

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 15:53 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 15:54

    Burdur’un Karamanlı ilçesinde bulunan içme suyu jeneratörünün aküsünü çalan hırsızlara tepki gösteren belediye başkanı, "Jeneratörün aküsünü çalan hırsız şerefsize sesleniyorum. Allah senin belanı versin" dedi

    Karamanlı ilçesinde içme suyunu destekleyen belediye jeneratörünün aküsü çalındı. Jeneratör aküsünün çalınmasına Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Başkan Selimoğlu, jeneratörün fotoğraflarını paylaşıp, "Şerefsizlik buna denir. Bağlı Orman’da sondajdan içme suyu hattına su verdiğimiz jeneratörün aküsünü çalan hırsız şerefsize sesleniyorum. Allah senin belanı versin" dedi.

    Çalınan jeneratörün, Karamanlı ilçesinin içme suyu sıkıntısı yaşadığı zaman devreye girdiğini anlatan Başkan Selimoğlu, "Karamanlı ilçemizde Bağlı Orman’da bulunan jeneratörümüz 10 yılı aşkındır var. Jeneratörün aküsü çalınmış. İnsanlığa sığmaz, bu ayıptır" ifadelerini kaydetti.

    AK Partili Başkan çileden çıktı: Allah belanı versin

    Etiketler: AK Parti , Başkan , Tweet
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