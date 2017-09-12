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    AK Partili Başkan çileden çıktı: Allah belanı versin

    Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
    12.09.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 12:25

    Burdur'un Karamanlı İlçe Belediye Başkanı AK Partili Fatih Selimoğlu, belediyeye ait jeneratörün aküsünü çalan hırsıza sosyal medyadan ’Allah senin belanı versin’ diye tepki gösterdi.

    Karamanlı’da mevcut içme suyu hattı yetersiz kaldığında devreye girmesi için belediye tarafından ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Bağlı Orman mevkiine jeneratör konuldu. Yaklaşık 2.5 ay önce konulan ve sondajdan su çekerek ihtiyaç durumunda şebekeye veren jeneratörün aküsü dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

    Olaydan haberdar olan Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Başkan Selimoğlu paylaşımında, ’Şerefsizlik buna denir. Bağlı Orman’da sondajdan içme suyu hattına su verdiğimiz jeneratörün aküsünü çalan hırsız şerefsize sesleniyorum. Allah senin belanı versin’ ifadelerine yer verdi.

    Başkan Fatih Selimoğlu, "İçme suyu hattımızda sıkıntı yaşadığımız zaman Bağlı Orman mevkiindeki jeneratör devreye giriyordu. 2.5 ay önce koyduğumuz jeneratörün aküsü çalınmış. Bu yapılan hemşehrilerimize ayıptır. İnsanlığa sığmaz" dedi.

     

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    Etiketler: BURDUR , karamanlı , Fatih Selimoğlu , hırsızlık
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