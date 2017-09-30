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'AK Parti'den soğudum' demişti: Hadi oradan, cahiller

Dinini, görünüşünü, mesleğini, fikirlerini değiştirmesiyle gündeme gelen ve son olarak 'AK Parti'den ufak ufak soğudum' açıklaması tepkilere yol açan eski model ve oyuncu Tuğçe Kazaz, kendisini eleştirenlere, 'Hadi oradan! Cahiller' diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet Haber
30.09.2017 - 12:34


Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını cevaplayan Tuğçe Kazaz'ın yanıtları şöyle:
"Ağzınızdan çıkan her söz tepki alıyor. AK Parti'den ufak ufak soğudunuzu söylemeniz de olay oldu…

Bir kesimin içinde barındırdığı ama bir türlü söyleyemediği bir noktaya temas ettiğim için böyle oldu. AK Parti'yi futbol takımı gibi gören ve hiçbir şeyini sorgulamak istemeyen, sorgulayanları da ötekileştirmeye çalışan bir güruh var. 'Sen nasıl olur da benim tuttuğum takıma karşı olursun' mantığıyla bana karşı bir saldırı söz konusu.
'Tuğçe Kazaz'ın donanımı ne? Siyasi konularda demeç verme hakkını nereden buluyor' diyenler var…

Demek ki yaptıklarımı doğru buluyorlar, ama yapan Tuğçe'yi doğru bulmuyorlar. Ayrıca kimse kusura bakmasın. Oy kullanma hakkına sahip olan herkesin siyasetle ilgili yorum yapma hakkı da var.
Bu eleştirileri duyunca siz ne hissediyorsunuz? Ne cevap vermek istiyorsunuz?

Beni eleştirenlere, 'Döneksin' diyenlere, 'Hadi oradan!' diyorum. 'Satılmış fikir' derim ben sana! 'Cahil' derim. 'Kendini bulamamış, ülkesini ve milletini sevmiyor' derim. O klonlara Türkiye'de geçit vermeyiz, kimse de kusura bakmasın!
Nelerle meşgulsünüz? Nasıl para kazanıyorsunuz?

Bir yayınevim var. Ekibimle birlikte yeni projeler, kitaplar üzerine çalışıyoruz.

 Görüntü olarak çok sadeleştiniz…

Yıllarca dışıma yatırım yaptım. Baktım ki içimi kaybediyorum. Bu sefer içimi zenginleştirmeye karar verdim. O zaman da dışım sadeleşti.

Kapanmayı düşünüyor musunuz?

Öyle bir düşüncem yok.
Geçmişteki evliliğiniz ve din değiştirmenizin hâlâ gündeme gelmesi sizi üzüyor mu?

Benim için önemsiz, bitmiş, tükenmiş ve yanlış olarak değerlendirdiğim bir süreç. O konuyu istedikleri kadar açsın veya kapasınlar. Bu benim hatamsa, benimle Allah arasındadır. Eleştirmek kimsenin haddi değildir. Herkes dilediğine inanmakta özgürdür.

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Etiketler: son dakika , haber , haberler , tuçe kazaz , posta
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