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    AK Parti'den skandal sözlere ilk yanıt geldi: Sözcü itiraf etmiş oldu

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken terör örgütü PYD/PKK unsurları için 'YPG' yerine PKK ifadesini kullanmasına AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan yanıt geldi.

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşması özetle şöyle:
    "CHP uluslararası alana dönük bir dil ve söyle davranmaya devam ediyor. CHP'yi bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum.

    GÜVENLİ BÖLGE

    ABD'nin güvenli bölge teklifi hakkında Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız gerekli cevapyarı verdi. Çağrıları oldu biliyorsunuz. Mülteciler için bu bölgenin uçuşa yasak bölge olması hem de güvenli bölge olması ama maalesef ABD bunu ısrarla reddetti. Şimdi geldiğimiz noktada özellik terör Türkiye'nin etrafını kuşatmış ve bir koridor oluşturmaya çalışırken ve Türkiye'de kararlı bir şekilde terörle mücadele ederken açıkçası Amerika'nın da böyle bir teklif yapıp yapmadığı açıkçası Dışişleri Bakanı böyle bir teklif yok derken Pentagon böyle bir tekliften bahsediyor. Maalesef ABD'nin bu konuda kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz.

    NAURET'İN PYD YERİNE PKK DEMESİ 

    ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü ilk defa PYD yerine PKK ifadesi kullandı. Bu da ilginç. Açık bir şekilde bunu düzeltme gereği de görmedi. Açık bir şekilde PKK ifadesini de kullandı. Zaten biz uzun süredir beri hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika'nın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk. Ve aslında ABD'nin Suriye'de PYD SDG adı altında PKK'yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri Sözcüzü de dün bunu itiraf etmiş oldu."

    NAUERT NE DEMİŞTİ?

     ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken, "Türkiye’nin PKK konusundaki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve bunu saygıyla karşılıyoruz. Türkleri ve herkesi diğer gruplara değil DEAŞ ile savaşmaya odaklanmaya teşvik ediyoruz. Türkiye gözünü DEAŞ’tan ayırdı, PKK’nın peşine düştü" diye konuştu. Sözcü Nauert, daha sonra sözlerini düzeltmedi. 

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    Etiketler: skandal , son dakika
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