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    AK Parti'den Kadir Topbaş'ın istifası için ilk değerlendirme

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 19:11 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 19:39

    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya Kadir Topbaş’ın istifasını değerlendirdi.

    NTV yayınına katılan Kaya şöyle konuştu:

    Değerlendirmesi kendisine aittir ve buna saygı duyuyoruz.

    10 gün içinde yeni bir belediye başkanımız için süreç başlamış olacak ve seçilmiş olacak.

    Sayın başkanımız AK Parti’de gayretini sürdüreceğini ifade etti.
    Başkanlıkla da ilgili sanırım sağlığıyla ilgili hususlardan dolayı affını istedi.

    İstanbul Valisi, belediye kanuna göre 10 gün içinde İBB meclisini toplantıya çağıracak.

    Bu toplantıda bir arkadaşımız aday olacak bir oylama olacak.
    Birinci ve ikinci turda üçte iki, son turda ise salt çoğunlukla yeni başkan seçilmiş olacak.

    Etiketler: Kadir Topbaş , AK Parti , istifa
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