AK Parti'den, istifası beklenen başkan için son dakika mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal MYK sonrası yaptığı açıklamada "Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir" dedi.

İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Ünal, "Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar" açıklamasını yaptı.

Ünal, "Balıkesir Belediye Başkanı'ndan da aynı adımı bekliyoruz" dedi.

Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı için "Bu, çok ucuz bir siyasi hamle. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim yok. Bizim, milleti de bir seçim külfetine taşımak gibi bir niyetimiz yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum, bizim gündemimizde bir erken seçim yok" diye konuştu.

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