AK Parti'den ilk tepki: Devletin kurucusu Atatürk’tür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, “Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır” dedi. Ünal, “Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu lideri, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarımızın kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için, AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz çalışıyor, mücadele ediyoruz” dedi.

Ünal özetle şunları kaydetti:

“Son günlerde toplumda Cumhuriyetimizin değerleri ve kazanımlarına ilişkin kaygılar oluşturmayı amaçlayan bazı provokasyonlar yaşanmıştır. Bu olayların tamamında, faillerle ilgili işlemler titizlikle yapılmıştır. AK Parti, 15 yıldır her kesimden insanımızın yaşam tarzının güvencesi olmuştur. Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye’nin son 15 yılında AK Parti’nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hâlâ irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır. Partimizin bu konudaki görüşlerini, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, daha önce çeşitli defalar, bizzat veya sözcüleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Demokrasimizi ve ekonomimizi, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için yaptığımız hizmetleri, 2023 hedeflerimizle taçlandırmak için cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Böylece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini de yerine getirmiş olacağımıza inanıyoruz. AK Parti’yi değerlendirmek isteyenler, provokatif söylem ve eylemlere değil, sadece ve sadece 15 yıllık icraatımıza bakmalıdırlar.”