AK Parti'den CHP'li vekilin canlı yayındaki o sözlerine dava

Partinin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı davanın dilekçesinde, Pekşen'in 11 Ekim'deki televizyon programında darbe girişimi konuşulurken, "Darbeyi AKP'nin kendisi yaptı" dediği bildirildi.

Pekşen ve programdaki kişilerin diyalogları nakledilen dilekçede, "Davalının programda sarf ettiği, 'Darbeyi AKP'nin kendisi yaptı? Bu öngörülemeyen olaylar, bu şehitler, öngörülemeyen olaylar?' şeklindeki akla, mantığa, vicdana aykırı bu iddiası kesinlikle kabul edilebilir ve tahammülü mümkün bir iddia değildir, yalandır, iftiradır." ifadelerine yer verdi.

Haluk Pekşen'in bu açıklamalarının devam eden yargılamalardaki FETÖ yönetici kadrosunun ifadeleriyle tamamen paralel nitelikte olduğu belirtilen dilekçede, "Yine bu açıklamalar, davalının mensubu bulunduğu CHP'nin, yöneticilerinin, milletvekillerinin darbeye bakış açısı ile ilgili kendi içlerinde yaşadıkları karmaşanın, kafa karışıklığının, tutarsızlığın kamuoyuna yansıyan son örneğidir." ifadesi kullanıldı.

Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir röportajda, "Her zaman, her yerde ve ortamda, '15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüdür' dedim. 15 Temmuz'u yapanın FETÖ terör örgütü olduğu konusunda en ufak bir şüphem yoktur." dediğine işaret edilen dilekçede, CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun "çatı" ve "Akıncı Üssü" davaları olarak bilinen davalarda FETÖ ve üyelerinden şikayetçi olduğu ve davaya katılma talep ettiği kaydedildi.

Bu davaların iddianamelerinde, "Bir numaralı sanık olarak yer alan Fetullah Gülen'in kurucusu ve lideri olduğu FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu"nun belirtildiği hatırlatılan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde 249 vatandaşımızın şehit, binlerce vatandaşımızın gazi olduğu bu hain kanlı darbe girişimi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın önderliğinde, yüce milletin feraseti, direnci ve kahramanlıkları ile püskürtülmüş, başarısız kılınmıştır. AK Parti kurucu lideri ve Genel Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu darbenin bastırılmasındaki rolü taraflı tarafsız tüm kesimlerce kabul edilen bir gerçektir. Cumhuriyetimize, demokrasimize, özgürlüğümüze, milli iradeye, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı yapılmış olan darbe girişimi, kendisini cesaretle kalkan yapan kahraman vatandaşlarımız ve vatanını, milletini, devletini ve giydiği şerefli üniformayı asla ve asla 'din alimi' ve/veya 'Hocaefendi' olarak tanımlanamayacak bir şarlatana, bir haine tercih etmemiş güvenlik güçlerimiz tarafından engellemiştir."



"Failleri, delilleri ile ortada olan bu alçak saldırıya, darbe girişimine 'AK Parti yaptı' demenin, en hafifinden aklı inkar etmek demek olduğu" bildirilen dilekçede, kanlı darbe girişiminin FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiğinin herkes tarafından bilindiği ve kabul edildiği, Yargıtayın da darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığı yönünde kararı bulunduğu anımsatıldı.



Ayrıca dilekçede, Pekşen tarafından AK Parti'nin siyasi ve sosyal kişilik değerlerine karşı ağır saldırıda bulunulduğu belirtilerek, Pekşen'den 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.