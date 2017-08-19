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    AK Parti'den bir istifa daha

    İHA
    19 Ağustos 2017 - 00:13Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 00:13

    AK Parti’de 16 Ağustos’ta Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın ardından istifalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay da dün görevinden istifa etti.

    ‘ELZEM DEĞİŞİKLİK’
    Ağrı İl Başkanı Atmaca istifasıyla ilgili “Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına gelmesiyle yeni bir süreç başladı. Bu süreçte birtakım değişiklikler elzem görüldü. Bu değişikliklerden bir tanesi de Ağrı oldu” demişti. Atmaca’dan sonra önceki gün AK Parti’nin Hakkâri ve Muş il başkanlarından da istifa açıklamaları gelmişti.

    AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay da dün il başkanlığından istifa etti. Karatay, yaptığı yazılı açıklamada, “Bundan sonraki süreçte partimizin neferi olarak şahsım ve yönetim kurulu üyelerimin ülkemiz ve şehrimiz için aynı tempoyla ve azimle çalışmaya devam edeceğimizi ve partimizin emrinde olacağımı belirtmek isterim” dedi.

    Etiketler: AK Parti , istifa , gazetehaberleri
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