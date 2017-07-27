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    Ak Parti'den 3 dilde 15 Temmuz kitapçığı

    Adem YAZICI (DHA)
    27 Temmuz 2017 - 13:58Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 14:12

    AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda '15 Temmuz Milli İradenin Zaferi' Araştırma Raporu' kitapçığı hazırladı. İlk etapta 10 bin adet basılarak Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan Araştırma Raporu kitapçığı ile 15 Temmuz darbe kalkışmasını tüm dünyaya anlatılması hedeflendi.

    Ak Parti'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın genel koordinatörlüğünde hazırlanan '15 Temmuz Milli İradenin Zaferi' Araştırma Raporu' adlı eser Türkiye'deki tüm kütüphanelere, üniversitelere, tüm rektör ve dekanlarla gazetecilere dağıtıldı. 15 Temmuz'la ilgili araştırma raporunun, Türkiye'de ilk akademik saha çalışması olduğu belirtildi. 

    Ön ve arka sayfasında şehitlerin fotoğraflarınında yer verildiği '15 Temmuz Milli İradenin Zaferi ' adlı araştırma raporunun ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın konuyla ilgili açıklamalarına da yer verildi. Erdoğan'ın açıklamasının bir bölümünde şunları belirtti: "Ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde, geleceklerine yön veren dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz 2016 tarihi Türkiye için ve Türk Milleti için, işte böyle bir dönüm noktasıdır. 

    Türkiye o gece hem bir darbe girişimine hem bir dizi terör eylemine hem de örtülü bir işgal girişimine maruz kalmıştır. Türk Silahlı kuvvetleri içinde yuvalanan bir grubun, bir cuntanın eseri olması dolayısıyla 15 Temmuz, kesinlikle bir darbe girişimidir. Bununla birlikte darbecilerin milletimize karşı hedef gözetmeksizin uyguladıkları şiddet itibariyle 15 Temmuz'a, yine tereddütsüz bir şekilde terör eylemi diyebiliriz

    Hem darbe girişiminin gerisindeki silüetler hem de başarılı olması halinde hayata geçirilecek niyetler itibariyle 15 Temmuz, 1912'den 1923'e kadar geçen kısa sürede yüzde 80'ini kaybettiğimiz topraklarımızdan elimizde kalan son parçanın işgal teşebbüsü olduğu da bir gerçektir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazısının son bölümünde 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, gazilerimizden halen tedavileri sürenlere ise 'Rabbimden şifa niyaz ediyorum" dedi. Başbakan Binali Yıldırım da Araştırma Raporu'na, "15 Temmuz 2016 tarihinde de istiklalimize, istikbalimize ve demokrasimize kast eden bir darbe teşebbüsü karşısında Türkiye'nin hukukuna, seçilmiş hükümetine ve milli iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, o gece eşsiz bir demokrasi destanı yazmış ve ülkemizi işgal edilebilir hale getirmek isteyen hainlere fırsat vermemiştir" dedi. 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi adlı araştırma raporunda, gazilerin nasıl ve nerede yaralandıklarına dair kendilerine ait bazı ifadelere de yer verildi. 

    Ak Partiden 3 dilde 15 Temmuz kitapçığı

    Etiketler: AK Parti , 15 Temmuz , Kitap
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