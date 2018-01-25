AK Parti’de seçim hazırlığı

Kampta, il ve ilçelerde yeni seçim ekiplerinin kurulması ve eğitimi gibi konular ele alındı. Seçim kampanyasının önceliği ve içeriği konusunda bilgilendirme yapıldı. AK Parti, yaza kadar tüm hazırlıkları tamamlamış olacak. Partideki tüm birimler, öncelikle yerel seçim olmak üzere 2019’da yapılacak üç seçim için kendi konu başlıklarında çalışmaya başladılar. Seçim İşleri Başkanlığı, tüm birimleriyle iki günlük hafta sonu kampı yaparken Medya ve Tanıtım Başkanlığı da ‘tek elden propaganda’ için yeni dönem hazırlıklarına girişti. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin normal seçim takvimini esas aldığı çalışmalar, yaz aylarında bitmiş olacak. Bu da yazın erken seçim planlaması yapılması durumunda, AK Parti’nin her koşulda hazır olmasını sağlayacak.

YENİ EKİP OLUŞTURULDU

Seçim toplantısında, daha önceki seçimlerde yapılan çalışmalar ve planlamalar aktarıldı. Kampanyanın öncelikleri ve tercihler sıralandı. Kongrelerin ardından yenilenen il ve ilçe yönetimlerinde oluşturulacak yeni seçim koordinasyon merkezleriyle (SKM) ilgili start verildi. AK Parti’de SKM başkanları, seçim döneminde her şeyden sorumlu olduğu için il ve ilçe yönetiminden daha fazla önemseniyor. Bu eğitimlerin tamamlanması ve SKM’ların kurulmasının en geç ağustos ayında tamamlanmış olacağı belirtiliyor. AK Parti’nin yürüteceği çalışmalara Medya ve Tanıtım Başkanlığı’nın kurduğu yeni bilgisayar programıyla da destek sağlanacak. AKSİS adı verilen sistemle, tüm parti örgütü, Genel Merkez’den aynı anda bilgilendirilecek. Olumsuz tepki ve eleştirilerin olumluya çevrilmesi için aynı anda kampanya başlatılacak. Özellikle muhalefetin tezlerini çürütmeye yönelik propagandanın, bu yolla Genel Merkez’den yürütüleceği belirtiliyor.

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