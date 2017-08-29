AK Parti'de ‘muhalifler ne istiyor’ araştırması

Partinin Dışilişkiler Başkanlığı tarafından bir süreden beri devam eden temsilcilikler açma çalışmaları son aşamaya geldi. Özellikle son dönemlerde dış politika yaşanan sıkıntılar, partinin kendini anlatma güçlüğü, FETÖ lobisi gibi gerekçelerin yurt dışında daha güçlü yapılanma ihtiyacı doğurduğu yorumları yapılıyor. Bu konu, son MKYK toplantısında da gündem oluşturdu.

YENİ LOBİCİLİK

Edinilen bilgiye göre, AK Parti, Brüksel ve KKTC’de bulunan iki temsilciliğinin yanısıra başta Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 10 yeni temsilcilik açma planlaması yaptı. Ancak, bu temsilciliklerin kimler tarafından yönetileceği konusunda araştırma yapıldığı öğrenildi. Yaşadıkları bölgede saygınlığı olan, yönetimlerle ilişki kurabilen isimlerin belirlenmeye çalışıldığı, özellikle FETÖ’nun karşı lobi faaliyetlerini önleyebilecek kişiler olması üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bu kişilerin FETÖ bağının olup olmadığı da ayrıca araştırılıyor.

BU KEZ MUHALİFLER ARAŞTIRILACAK

MKYK toplantısında ayrıca, 2019 seçimlerine hazırlık sürecinde seçmenin tercih ve önceliklerini belirlemek için yapılan araştırmalar da gündeme geldi. Daha önce yapılan araştırmalar aktarılırken, referandumda hayır oyu veren kitlenin tercihlerinin belirlenmesi için ayrı bir araştırma yapılması kararlaştırıldı. AK Parti tabanı yerine, bu kez muhaliflerin ne istediği ve beklediği araştırılacak.

DIŞARIDAN DESTEK ARAYIŞI

Bu araştırma, 2019 başkanlık seçimlerinde yüzde 51 oyu bulmak için kimlerden destek alınabileceğine dair fikir verecek. Parti kurmayları, özellikle AK Parti'ye oy vermeyen seçmenin tercihlerinin ortaya çıkarılmasını istediklerini söylediler. AK Parti’nin yüzde 46-48 bandında olduğu iddia edilen oyunun, başkanlık seçimlerini kazanmaya yeterli olmayacağı için bu araştırma verilerinin önemli olduğu ifade ediliyor.