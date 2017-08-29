MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>AK Parti'de ‘muhalifler ne istiyor’ araştırması

    AK Parti'de ‘muhalifler ne istiyor’ araştırması

    Nuray BABACAN / ANKARA
    29 Ağustos 2017 - 11:09Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 11:13

    AK Parti, politikalar ve uygulamaların daha iyi anlatılması ve yurtdışında lobi faaliyeti yapılması için yeni temsilcilikler açmaya hazırlanıyor. Parti, yurt dışında iki olan temsilcilik sayısını 12’ye çıkarmayı planlıyor. AK Parti tabanı yerine, bu kez muhaliflerin ne istediği ve beklediği araştırılacak.

    Partinin Dışilişkiler Başkanlığı tarafından bir süreden beri devam eden temsilcilikler açma çalışmaları son aşamaya geldi. Özellikle son dönemlerde dış politika yaşanan sıkıntılar, partinin kendini anlatma güçlüğü, FETÖ lobisi gibi gerekçelerin yurt dışında daha güçlü yapılanma ihtiyacı doğurduğu yorumları yapılıyor. Bu konu, son MKYK toplantısında da gündem oluşturdu.

    YENİ LOBİCİLİK

    Edinilen bilgiye göre, AK Parti, Brüksel ve KKTC’de bulunan iki temsilciliğinin yanısıra başta Avrupa ülkeleri ve Amerika olmak üzere 10 yeni temsilcilik açma planlaması yaptı. Ancak, bu temsilciliklerin kimler tarafından yönetileceği konusunda araştırma yapıldığı öğrenildi. Yaşadıkları bölgede saygınlığı olan, yönetimlerle ilişki kurabilen isimlerin belirlenmeye çalışıldığı, özellikle FETÖ’nun karşı lobi faaliyetlerini önleyebilecek kişiler olması üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bu kişilerin FETÖ bağının olup olmadığı da ayrıca araştırılıyor.

    BU KEZ MUHALİFLER ARAŞTIRILACAK

    MKYK toplantısında ayrıca, 2019 seçimlerine hazırlık sürecinde seçmenin tercih ve önceliklerini belirlemek için yapılan araştırmalar da gündeme geldi. Daha önce yapılan araştırmalar aktarılırken, referandumda hayır oyu veren kitlenin tercihlerinin belirlenmesi için ayrı bir araştırma yapılması kararlaştırıldı. AK Parti tabanı yerine, bu kez muhaliflerin ne istediği ve beklediği araştırılacak.

    DIŞARIDAN DESTEK ARAYIŞI

    Bu araştırma, 2019 başkanlık seçimlerinde yüzde 51 oyu bulmak için kimlerden destek alınabileceğine dair fikir verecek. Parti kurmayları, özellikle AK Parti'ye oy vermeyen seçmenin tercihlerinin ortaya çıkarılmasını istediklerini söylediler. AK Parti’nin yüzde 46-48 bandında olduğu iddia edilen oyunun, başkanlık seçimlerini kazanmaya yeterli olmayacağı için bu araştırma verilerinin önemli olduğu ifade ediliyor.

    Etiketler: AK Parti , lobi faaliyetleri , yurt dışı temsilcilikleri , mkyk , 2019 seçimleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri