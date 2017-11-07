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    AK Parti'de kritik perşembe... Kaderi belli oluyor

    Nuray BABACAN/ANKARA
    07.11.2017 - 16:17 | Son Güncelleme:

    AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yöneticilerinin perşembe günü yapacağı toplantının ardından belli olacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yola devam edilip edilmeyeceğine bu toplantıda karar verilecek.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü AK Parti Genel Merkezi’nde parti yönetimiyle bir toplantı yaparak TBMM Başkan adayını ve partinin grup yönetiminde görev alacakları belirleyeceği öğrenildi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile yola devam edilip edilmeyeceğine bu toplantıda karar verilecek. Partinin grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin kimlerden oluşacağına ilişkin de nabız yoklanacak.

    Partinin Meclis Başkanı adayının 12 Kasım’da kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Perşembe günü parti yönetimiyle yapılacak toplantının ardından milletvekilleriyle de gruplar halinde görüşmelerde bulunulması planlanıyor.

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