AK Parti’de kongre sürecinde dolandırıcı alarmı

Parti yönetimi, teşkilatları dikkatli olmaları için uyardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, uyarı yazısında özetle şöyle dedi: “Son günlerde kendilerini partimizin hukuk müşaviri ve teşkilat müfettişi olarak tanıtarak, il ve ilçelerde teftiş, görevden alma, toplu istifa talepleri konusunda AK Parti adına genel başkanımızca yetki ile donatıldığını iddia eden sahtekarların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Kongre sürecinde teşkilat mensuplarını tedirgin ederek, maddi çıkar sağlamak amacıyla sahte yetki belgeleri düzenlendiği öğrenilmiştir. Teşkilat mensuplarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir. Sahteciliklerin derhal genel merkeze bildirilmesini önemli rica ederim.”