AK Parti’de istifa iddiaları: Biz arkadaşlarımızla pazarlık yapmayız

Habertürk ekranlarında dün gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ünal özetle şunları söyledi:

SORUN İSTEMİYORUZ

(AK Parti’de istifa iddiaları) Burada kafaların karışık olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Bu dezenformasyon ciddi anlamda herkesi rahatsız ediyor. Biz AK Parti olarak yapmak istediğimiz her şeyi net bir dille kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bazı iletişim kazaları dünyanın her yerinde olabilir. Belediyelerimizle ilgili de yerel yönetimler başkanlığımızın bizzat, belediye başkanlarımızın kendilerinin talep ettiği, ‘kendi performanslarınızı bizimle paylaşın’ dedik. Sorun yaşamak istemiyoruz. Başarısızlığa asla tahammülümüz olamaz. Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerle de belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Kılıçdaroğlu çıkmış, ‘istifa eden ya yolsuzluk yapmış ya ByLock’çudur’ diyor.

SANDIKLA GELENİN SANDIKLA GİTMESİ

Sandıkla seçilenin sandıkla gitmesi gerekir evet, bizim en çok mücadelesini verdiğimiz konu budur. Bir ille ilgili karar verilirken 2 kişinin istişaresi değildir. O ilin milletvekilleri, belediye başkanları ile istişare edilir. Bir sorun çıktığında bu, il başkanından kaynaklanıyorsa biz il başkanımızı çağırırız. ‘Bazı aksamalar var, seni başka bir yerde değerlendirelim’ deriz. İl başkanımıza diyoruz ki; teşekkür ediyoruz.”