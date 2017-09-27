AK Parti’de ilk kriter “davaya adanmışlık”

AK Parti Kadın Kolları, 2019 yılındaki iki seçimde oluşacak teşkilatlarda kadınların daha fazla yer alması için bir çalışma başlattı.

Kadın Kolları, devam eden kongre sürecinde teşkilatlarda görev almak isteyen kadınlara özel bir site hazırladı. Kadınların bu sayede herhangi bir engele maruz kalmadan rahatlıkla teşkilat adaylıklarını yapabilmesi amaçlanıyor. Aday olmak isteyen kadınlara siteden verilen mesajda “Bugüne kadar partimize emek vermiş ve yola devam etmek isteyen arkadaşlarımızla; enerjisi yüksek, çalışmalarıyla katma değer üretebilecek olan herkese kapımız açıktır” denildi.

Aday olmak isteyen AK Parti üyesi kadınlara aranan öncelikli kriter ise “davaya adanmışlık” olacak. Adaylık başvurusu yapan kadınlar daha sonra il ve ilçelerde mülakata alınacak. Mülakatlar sonucunda 50 kişilik yönetim kadrosu olan iller için 150 kişilik isim havuzu oluşturulacak.

ZORLANACAĞIZ YÖNLERİNİZ NELER?

Esnaf kadınlar, sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış ve farklı meslek grubundaki kişiler bu havuzun içinde yer

alacak. İlçelerin yapısını yansıtan bir yönetim kurmayı amaçlayan AK Parti’de mahalle başkanı kadınların da bu nedenle ilçe yönetimlerinde yer alması talimatı verildi. Kadın Kolları, aday olmak isteyen kadınlara ise 5 soru yöneltiyor.

Kadınlara “Partimize katkı verebileceğiniz güçlü yönleriniz, kadın siyasetçi olarak zorlanabileceğiniz zayıf olduğunuzu düşündüğünüz yönleriniz nelerdir?”, “Son 15 yılda hükümetimizin en başarılı olduğu alanlar nedir?” gibi sorular yöneltiliyor.