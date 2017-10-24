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    AK Parti'de gece yarısı o ile atama

    DHA
    24.10.2017 - 02:06 | Son Güncelleme:

    AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Konya İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

    KONYA’da AK Parti İl Başkanı Musa Arat’ın istifa etmesinin ardından il başkanlığına AK Parti eski milletvekili Hasan Angı atandı.

    Ak Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 2014 yılından itibaren sürdürdüğü il başkanlığı görevinden geçen 17 Ekim günü genel merkezin talebi üzerine istifa etti. AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına eski milletvekili Hasan Angı atandı.

    1959 yılında Konya’da doğan Hasan Angı, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 22.’nci dönem AK Parti Konya Milletvekilli olan Angı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    Etiketler: atama
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