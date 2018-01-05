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    AK Parti'de Bingöl İl Başkanlığı'na atama

    AA
    05.01.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Bingöl İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

    Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Bingöl İl Başkanlığına Mehmet Hanefi Güler'in getirildiğini duyurdu.  Ataş, atamanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

    Etiketler: Mustafa Ataş
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