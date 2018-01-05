AK Parti'de Bingöl İl Başkanlığı'na atama

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Bingöl İl Başkanlığına Mehmet Hanefi Güler'in getirildiğini duyurdu. Ataş, atamanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.
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