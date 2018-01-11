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    AK Parti'de Bahçeli analizi

    Nuray BABACAN / KULİS HABER
    11.01.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    İKTİDAR Partisi’nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama ve Tayyip Erdoğan’ı destekleme açıklamasını beklenenden önce yapmasının, birden fazla nedeni olduğu konuşuluyor.

    AK Partide Bahçeli analiziParti içerisinde Bahçeli’nin açıklamasına olumlu bakanların yanı sıra temkinli yaklaşanlar da bulunuyor. AK Parti kulislerinde, MHP liderinin, bu hamleyle, kendi partisine yönelik hedefleri olduğu değerlendiriliyor. Bahçeli’nin MHP’de çözülmenin önüne geçebileceği, partinin iktidarla ittifakının tabandaki kaymayı önleyeceği konuşuluyor.

    AK Parti ve MHP’nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan ve Anayasa referandumuyla süren işbirliğinin, MHP tabanının iktidara yönelik taleplerini arttırdığı, atama, tayin, ihale gibi konularda isteklerinin olduğu belirtiliyor.

    MHP’nin Başkanlık sistemini içeren Anayasa referandumu öncesindeki gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik desteğini erken açıklamasının, bu süreçte uyum çalışmalarında inisiyatif alma amacı taşıdığı da değerlendiriliyor.

    MHP’nin bu süreçte, talep ve isteklerinin yasal düzenlemelere girmesini sağlayacağı, özellikle seçim ittifakı konusunda, partinin isteklerinin gerçekleştirileceği belirtiliyor.

    MHP, seçim ittifakının partilerin tüzel kişiliklerini koruyarak, bir çatı altında yapılmasını ve seçimlerden sonra iki ayrı yapı olarak siyasi hayata devam etmesini istiyor. Böylece hem baraj hem de Hazine yardımı gibi konularda geçmişteki örtülü ittifaklardan farklı olarak kazançlı çıkmayı planlıyor.

    TEMKİNLİ YAKLAŞANLAR

    Ancak AK Parti içinde MHP’nin desteğine temkinli yaklaşanlar da var. ‘MHP Genel Başkanı’nın, Türk siyasetinin kritik dönemlerinde aldığı kararlarla hızlı pozisyon değiştirdiği ve bundan kimin yararlı çıktığına bakılması gerektiği’, konuşulan çekincelerden biri.

    Bu işbirliğinin Kürtlerle olan bağı tamamen koparacağını düşünenler de bulunuyor.

    Kulislerde, Bahçeli’nin son açıklamalarının, tabanın çözülmesini önleyemeyeceği görüşleri de dile getiriliyor. MHP tabanının, ‘AK Parti’nin her ihtiyaç duyduğunda farklı kesimlerden partner edinmesi nedeniyle iktidara güvenmediği’ yorumları yapılıyor.

    Etiketler: Devlet Bahçeli , gazetehaberleri
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