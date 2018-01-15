Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AK Parti’de 81 ilin talepleri alınıyor

    AK Parti’de 81 ilin talepleri alınıyor

    Nuray BABACAN ANKARA
    15.01.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    İKTİDAR Partisi, illerin ekonomik öncelik ve tercihlerini belirlemek için bir süre önce başlattığı çalışmanın sonuna geldi. AK Parti Genel Merkezi, 81 ili tarayarak, mikro taleplerini aldı.

    SEÇİM TARAMASI

    AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen çalışmada ortaya çıkartılacak tablo, seçim öncesinde illerin talepleri için nelere öncelik verileceğini ortaya koyacak. Her ilde hem bakanlıklar, hem belediyeler tarafından yapılan hizmetlere yönelik şikâyetler, eleştiriler ve talepler belirleniyor. Parti, bu çalışmadan çıkan sonuçları bir rapora dönüştürerek, yatırım ve hizmet önceliklerini belirleyecek. Çalışmanın önümüzdeki iki ay içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Cevdet Yılmaz, yatırımlarda çeşitlilik yaratmak istediklerini, bölgesel ve yerel beklentileri öğrenmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

    MR ÇEKİYORUZ

    “Bu çalışmayı yürütürken, doğrudan sokaktaki vatandaşa soruyoruz, beklentileri neler diye. Teşkilatlara ve STK’lara soruyor ve tartışıyoruz. O ilin MR’ını çekmiş oluyoruz. Hemen müdahale edilecek alanlar ve konular varsa gereği yapılıyor. Hem de 2019 vaatlerini, buradan çıkacak sonuçlara göre belirleyeceğiz.

    2019 VAATLERİ

    Bu konu, vaatlerimizi şekillendirecek ve bize fayda sağlayacak. Bunları analiz edip, 2019 vaatlerini oluşturacağız.”

    Etiketler: gazetehaberleri , il
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri