AK Parti’de 81 ilin talepleri alınıyor

SEÇİM TARAMASI

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen çalışmada ortaya çıkartılacak tablo, seçim öncesinde illerin talepleri için nelere öncelik verileceğini ortaya koyacak. Her ilde hem bakanlıklar, hem belediyeler tarafından yapılan hizmetlere yönelik şikâyetler, eleştiriler ve talepler belirleniyor. Parti, bu çalışmadan çıkan sonuçları bir rapora dönüştürerek, yatırım ve hizmet önceliklerini belirleyecek. Çalışmanın önümüzdeki iki ay içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Cevdet Yılmaz, yatırımlarda çeşitlilik yaratmak istediklerini, bölgesel ve yerel beklentileri öğrenmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

MR ÇEKİYORUZ

“Bu çalışmayı yürütürken, doğrudan sokaktaki vatandaşa soruyoruz, beklentileri neler diye. Teşkilatlara ve STK’lara soruyor ve tartışıyoruz. O ilin MR’ını çekmiş oluyoruz. Hemen müdahale edilecek alanlar ve konular varsa gereği yapılıyor. Hem de 2019 vaatlerini, buradan çıkacak sonuçlara göre belirleyeceğiz.

2019 VAATLERİ

Bu konu, vaatlerimizi şekillendirecek ve bize fayda sağlayacak. Bunları analiz edip, 2019 vaatlerini oluşturacağız.”



