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    AK Parti’de 4 istifa

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 21:46Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:46

    AK Parti’de Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın önceki gün istifa etmesinin ardından Hakkâri, Şırnak ve Muş il başkanları da istifa etti.

    Hakkâri il Başkanı Nurettin Fırat yaptığı açıklamada “AK Parti İl Başkanı olarak bugünden sonra görevimden istifa ederek mücadele bayrağını yeni dava kardeşlerime bırakmış bulunmaktayım” dedi. AK Parti Muş İl Başkanlığı görevinden istifa eden Namık Ergün ise “Kurucu üyeliğim devam etmektedir. Bu davanın bir neferi değil, bu davanın gerçek sahibiyim” derken, Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan “Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti İl Başkanlığı görevini bugün (dün) itibarıyla bırakıyorum” açıklamasında bulundu.

    Etiketler: ak parti , gazetehaberleri , istifa
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