AK Parti’de 4 istifa

Hakkâri il Başkanı Nurettin Fırat yaptığı açıklamada “AK Parti İl Başkanı olarak bugünden sonra görevimden istifa ederek mücadele bayrağını yeni dava kardeşlerime bırakmış bulunmaktayım” dedi. AK Parti Muş İl Başkanlığı görevinden istifa eden Namık Ergün ise “Kurucu üyeliğim devam etmektedir. Bu davanın bir neferi değil, bu davanın gerçek sahibiyim” derken, Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan “Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti İl Başkanlığı görevini bugün (dün) itibarıyla bırakıyorum” açıklamasında bulundu.