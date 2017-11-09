AK Parti ve CHP, Zana konusunda uzlaştı

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, TBMM Başkanlık Divanı, yemin etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın “devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine” ilişkin dosyayı, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a sevk etti. 17 Ekim Salı günü toplanan Karma Komisyon, dosya üzerinde çalışılması için Hazırlık Komisyonu kurdu.

Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamladı. AK Parti, CHP ve HDP üyelerinden kurulu 5 kişilik Komisyon’dan 4’e 1 “düşürülsün” yönünde oy çıktı. Muhalefet şerhi HDP'li üyeden geldi.