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    AK Parti ve CHP, Zana konusunda uzlaştı

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Yemin etmediği için yasama çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 'devamsızlık' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamladı. AK Parti ve CHP’li üyeler başkanlık tezkeresi yönünde oy kullanırken, HDP'li üye şerh düştü.

    Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, TBMM Başkanlık Divanı, yemin etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın “devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine” ilişkin dosyayı, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a sevk etti. 17 Ekim Salı günü toplanan Karma Komisyon, dosya üzerinde çalışılması için Hazırlık Komisyonu kurdu.

    Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamladı. AK Parti, CHP ve HDP üyelerinden kurulu 5 kişilik Komisyon’dan 4’e 1 “düşürülsün” yönünde oy çıktı. Muhalefet şerhi HDP'li üyeden geldi.

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