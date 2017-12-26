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    AK Parti tek ses istedi

    ANKARA
    26.12.2017 - 20:37 | Son Güncelleme:

    AK Parti yönetimi, sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeye ilişkin tartışmalar üzerine, harekete geçti. Yönetim, düzenlemenin darbe girişiminin yaşandığı 15 - 16 Temmuz 2016 tarihlerini kapsadığına yönelik kurumsal görüşünü milletvekillerine iletti. Bu uyarının ilk etkisi, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun tweet’ini değiştirmesiyle görüldü.

    Kuzu, “696 Sayılı KHK ile ‘Terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti’ getirdik. İşin özeti şu: 15 Temmuz benzeri bir darbe veya terör saldırısı yeniden gerçekleşirse, bu ihanete müdahale edecek vatandaşlarımız kanuni olarak koruma altına alınacak” şeklindeki mesajını, “Son çıkan KHK’nın amacı ve kapsamı çok açık. Bu ülkede 15 Temmuz vahşetini yaşatanlara karşı direnen vatandaşlarımızın, demokrasiye sahip çıkmaları nedeniyle devletin yanlarında olduğunu göstermek. Bunu farklı yerlere çekmek iyi niyet değildir” diye değiştirdi.

    AK Parti tek ses istedi

    Kuzu, Hürriyet’e “İleriyi kapsar kapsamaz yerine tartışılması gereken düzenleme doğru mu eğri mi; biz doğru diyoruz. Zaten hukukta da yeri olan bir husus” dedi.

    AK Parti tek ses istedi

    Etiketler: gazetehaberleri , burhan kuzu
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