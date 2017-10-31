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    'Tehditler evime kadar ulaştı' demişti... AK Parti'den 'Edip Uğur' sorusuna cevap

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 16:07 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Edip Uğur'un, 'Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler, katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir' sözleriyle ilgili soruyu cevapladı.

    Mahir Ünal, "Balıkesir Belediye Başkanı’nın istifa konuşmasındaki baskı ve tehditleri nasıl yorumlamak lazım?" sorusuna şu cevabı verdi:

    Siyasi riskin olduğu yerde keyfilik olmaz. AK Parti kendi değişiminin siyasi riskini alarak Cumhurbaşkanımız siyasete dönmesi ve genel başkan olmasıyla 2019 ve 2023’e hazırlanıyor.
    Cumhurbaşkanımız demokratik hakkı olan istifaya çağırma hakkını kullandı.

    Genel başkanın belediye başkanına istifa çağrısında bulunması demokratik meşruiyete uygundur.

    Ak Parti ile yolunu devam ettiren genel başkanlarımız bizimle birlikte yollarına devam edecekler.
    Sayın Edip uğur AK Parti’den de ayrılmayı tercih etti.

    Biz hiçbir belediye başkanımızla ilgili en ufak bir tehdit ya da onlara dönük herhangi bir şantaj dili kullanmadık.
    Ama Balıkesir ölçeğinde bazı haddini bilmezlerin durumdan vazife çıkaranların böyle bir terbiyesizliği hadsizliği olmuşsa sayın Edip Uğur’un hakkını araması ve gerekli hukuki yollara başvurması gerekir.

    Etiketler: Ahmet Edip Uğur
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