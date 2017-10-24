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    AK Parti Sözcüsü'nden Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

    NEVŞEHİR (AA)
    24.10.2017 - 16:16 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na çıkıp, 'hainler devlet yönetemez' gibi ağır, alçakça demiyorum çünkü alçaklık Necip Fazıl'ın ifadesinde bir irtifadır, çukur bir söylemle, çukur bir dille ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir üslupla bu şekilde bir açıklama yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" dedi. Ünal, "Bu açıklama siyaset değildir, bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır" değerlendirmesini yaptı.

    Mahir Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Üniversite yerleşkesindeki akademik yıl açılış töreni öncesinde bir gazeteci tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının hatırlatılması üzerine Ünal, "Bu açıklama siyaset değildir, bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır." değerlendirmesini yaptı.

    'ÖNCE DÖNÜP İÇLERİNE BAKSINLAR'

    Mahir Ünal, "Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na çıkıp, 'hainler devlet yönetemez' gibi ağır, alçakça demiyorum çünkü alçaklık Necip Fazıl'ın ifadesinde bir irtifadır, çukur bir söylemle, çukur bir dille ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir üslupla bu şekilde bir açıklama yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Bir süreden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tür yalanları, iftiraları, hakaretleri bitmişti, sanırım Pensilvanya'dakinin 'ayağa kalk' demesiyle herhalde bunlar da anladığım kadarıyla hakaretlerine, yalanlarına, iftiralarına tekrardan kaldıkları yerden başladılar. Bu ne AK Parti'nin ne AK Parti'lilerin kabul edebilecekleri bir şey değildir. Güya bizim belediyelerimizle ilgili, teşkilatlarımızla ilgili, kendi istişareyle yürüttüğümüz işlerle ilgili eleştiriler getiriyorlar. Önce dönüp kendi içlerine baksınlar, kendi istifalarını, kendi çok parçalı siyasetlerini konuşsunlar." diye konuştu.

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    AK Parti'nin bir dava hareketi, millet hareketi olduğunu ve AK Parti'nin işlerini istişareyle yürüttüğünü anlatan Ünal, şunları söyledi:

    "AK Parti'deki her milletvekili her belediye başkanı her il başkanı, meclis üyesi, AK Parti'nin her kademesindeki her bir çalışan, kendisini bu davanın, bu millet hareketinin bir neferi olarak görür ve ortak istişare ile hareket eder. AK Parti siyaseti, AK Parti sandıkla gelir sandıkla gider ama AK Parti işlerini istişare ile görür. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin anlayabileceği bir şey değildir. O yüzden ben onları milletin maşeri vicdanına ve maşeri şuuruna havale ediyorum."

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