AK Parti sözcüsünden istifa iddialarına cevap

Başta Melih Gökçek olmak üzere AK Partili bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği iddiasıyla ilgili olarak Mahir Ünal açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal iddialarla ilgili şunları söyledi: Medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızdan bir istifa istenmesi söz konusu değildir. Ankara Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıntılar geliyor...