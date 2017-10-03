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    AK Parti sözcüsünden istifa iddialarına cevap

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 12:43 | Son Güncelleme:

    Başta Melih Gökçek olmak üzere AK Partili bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği iddiasıyla ilgili olarak Mahir Ünal açıklama yaptı.

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal iddialarla ilgili şunları söyledi:

    Medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızdan bir istifa istenmesi söz konusu değildir.

    Ankara Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: AK Parti , Mahir Ünal , istifa
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