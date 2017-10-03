AK Parti sözcüsünden istifa iddialarına cevap

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal iddialarla ilgili şunları söyledi:
Medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarımızdan bir istifa istenmesi söz konusu değildir.
Ankara Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
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