AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na 'atlet' yanıtı

İşte Ünal’ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

KILIÇDAROĞLU’NUN 'BEN ADALET DİYORUM ERDOĞAN ATLET DİYOR' AÇIKLAMASI

Dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Önümüzdeki kurultaya yönelik bir algı düzenlemesi. Ama başarılı bir halka ilişkiler faaliyeti olarak görmüyorum. Adalet kurultayını atlet kurultayı ile özdeşleştirmek başarılı olamayan bir halka ilişkiler faaliyetidir.

Bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirmesi başka bir şeydir. Bu, halktan birisi olmak demek değildir.



Halktan biri olmak halkın yer sofrasına diz kırıp oturmaktır.



Bu tartışmanın fazla uzatılmasından yana değiliz.

Kılıçdaroğlu’nun tv programını ben de dikkatle izledim. Ama maalesef her seferinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı dil ve Türkiye’ye yönelik ifadeleri bizi hayal kırıklığına uğratıyor.

BYLOCK’TAN GÖZALTINA ALINAN KONYASPOR BAŞKANININ SERBEST BIRAKILMASI

Artık devletin güvenlik sorunu haline gelen bir mesele asla siyasetin müdahalesine açık olamaz. Bu ülkenin hakimlerine savcılarına ve onların yargı süreçlerini tasarruflarını herhangi bir şekilde siyaset malzemesi haline getirmek yanlış.



Bizim buradan bir takım siyasi mülahazaları ifade etmek yerine öncelikle bunu ilgili merciye sormak ve ön yargılarla konuşamamak gerekir.



İlgili mahkemenin kararını gerekçesini dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Yargılama süreçleriyle ilgili oluşturulan kafa karışıklığı Türkiye’ye çok ciddi zarar verecek bir süreci başlatır.