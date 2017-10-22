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    AK Parti Sözcüsü Ünal'dan istifası istenen başkanlarla ilgili mesaj

    Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
    22.10.2017 - 15:35 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti’nin bütün işlerini istişare ile gördüğünü ve milletvekilleri ile belediye başkanlarının da istişareye riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

    Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ulaştırma Çalıştayı’nda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    "AK Parti bir millet, dava hareketidir. İşlerini istişareyle görür, merkez yönetim kurulu da, MYK’sı da, milletvekili de, belediye başkanı da, il başkanı da, meclis üyesi de, o davanın bütün neferleri bu istişareye riayet ederler. Ve AK Parti ’Sandıkla gelen sandıkla gider’ der. Bizim siyasetimiz bütün bir siyasettir. Biz siyasetin riskini beraberce alırken AK Parti siyasetçisi sandıkla gelir sandıkla gider ama işlerini istişare ile görür. Bu istişareye riayet etmeyenler de bu davanın bir neferi olduğu söyleyemezler."

    AK Parti Sözcüsü Ünaldan istifası istenen başkanlarla ilgili mesaj

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