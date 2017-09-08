MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal evlendi

    AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal evlendi

    İHA
    08.09.2017 - 13:19 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 13:36

    AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Hülya Kerkenez ile hayatını birleştirdi.

    Osmaniye Polisevi'nde yapılan sade bir törenle evlenen çiftin nikahına çok sayıda davetli katıldı. Ahmet Yılmaz’ın yönetip sunduğu program, Nuri Çomu Camii imam hatibi Murat Ardıç’ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Osmaniye'nin sevilen sanatçısı Muharrem Şanaral, istek üzerine “Gelsen” isimli eserini seslendirdi.

    Başbakan Binali Yıldırım ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın mesajlarının okunmasını ardından nikah merasimine geçildi. Hülya, Suat Önal çiftinin nikahları nüfus müdürü Abdurrahman Baytar tarafından kıyılırken, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Durdu Mehmet Kastal nikah şahitliğini yaptı. Vali Ömer Faruk Coşkun, ömür boyu mutluluk dileğiyle evlenme cüzdanını geline takdim etti.

    İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun yaptığı duadan sonra bir teşekkür konuşması yapan Suat Önal, “Tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, hizmet yolunda aslını ve özünü kaybetmeden devam etmesi için bu kardeşinize dua bekliyorum” şeklinde konuştu.

    AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal evlendi

    AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal evlendi

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal , Suat Önal , Hülya Kerkenez
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri