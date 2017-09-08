AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal evlendi

Osmaniye Polisevi'nde yapılan sade bir törenle evlenen çiftin nikahına çok sayıda davetli katıldı. Ahmet Yılmaz’ın yönetip sunduğu program, Nuri Çomu Camii imam hatibi Murat Ardıç’ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Osmaniye'nin sevilen sanatçısı Muharrem Şanaral, istek üzerine “Gelsen” isimli eserini seslendirdi.

Başbakan Binali Yıldırım ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın mesajlarının okunmasını ardından nikah merasimine geçildi. Hülya, Suat Önal çiftinin nikahları nüfus müdürü Abdurrahman Baytar tarafından kıyılırken, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Durdu Mehmet Kastal nikah şahitliğini yaptı. Vali Ömer Faruk Coşkun, ömür boyu mutluluk dileğiyle evlenme cüzdanını geline takdim etti.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun yaptığı duadan sonra bir teşekkür konuşması yapan Suat Önal, “Tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, hizmet yolunda aslını ve özünü kaybetmeden devam etmesi için bu kardeşinize dua bekliyorum” şeklinde konuştu.

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