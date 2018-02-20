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AK Parti-MHP ittifakı ve anketler.. #SoruHürriyeti'nde konuk Selvi
Hürriyet Haber
20.02.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:
Hürriyet okurlarıyla yazarlarını buluşturan #SoruHürriyeti’ne Abdulkadir Selvi konuk oluyor. AK Parti-MHP ittifakına dair yeni gelişmeler ve son anketlerle başlayan yayın, sizin sorularınızla devam ediyor. (Moderatör: Aysel Alp)
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