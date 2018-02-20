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    AK Parti-MHP ittifakı ve anketler.. #SoruHürriyeti'nde konuk Selvi

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Hürriyet okurlarıyla yazarlarını buluşturan #SoruHürriyeti’ne Abdulkadir Selvi konuk oluyor. AK Parti-MHP ittifakına dair yeni gelişmeler ve son anketlerle başlayan yayın, sizin sorularınızla devam ediyor. (Moderatör: Aysel Alp)

    Peki #SoruHürriyeti’nde başka hangi Hürriyet yazarlarını görmek ve canlı yayında neler sormak istersiniz? Bize yazın: soruhurriyeti@hurriyet.com.tr

    AK Parti-MHP ittifakı ve anketler.. #SoruHürriyetinde konuk Selvi

    Etiketler: soru hürriyeti , Abdulkadir Selvi , canlı yayın , son dakika
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