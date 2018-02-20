AK Parti-MHP ittifakı ve anketler.. #SoruHürriyeti'nde konuk Selvi

Hürriyet okurlarıyla yazarlarını buluşturan #SoruHürriyeti’ne Abdulkadir Selvi konuk oluyor. AK Parti-MHP ittifakına dair yeni gelişmeler ve son anketlerle başlayan yayın, sizin sorularınızla devam ediyor. (Moderatör: Aysel Alp)

Peki #SoruHürriyeti’nde başka hangi Hürriyet yazarlarını görmek ve canlı yayında neler sormak istersiniz? Bize yazın: soruhurriyeti@hurriyet.com.tr