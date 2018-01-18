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    AK Parti-MHP görüşmesi sonrası ilk açıklama

    SELAHATTİN SÖNMEZ/ANKARA
    18.01.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    AK Parti ile MHP arasında bir ittifak için ilk temas başladı. İki partinin yetkilileri biraraya geldiler. Görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, "MHP ile beraber bir ortak duruşu, milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu duruşu somutlaştırmış olduk" dedi.

    AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinin ilki TBMM’de düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Antalya Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

    Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, "MHP ile beraber bir ortak duruşu, milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu duruşu somutlaştırmış olduk. Milli mutabakat komisyonu önümüzdeki günlerde de neler yapabilirizin çalışılabileceği bir komisyon olacak. Bu çalışma, devletin yeniden yapılandırılması kapsamındaki kanun değişikliklerinin kapsayan bir çalışmadır" dedi.

    Daha sonra söz alan MHP’li Mustafa Kalaycı da, "Temel anlamda bir mutabakat var. Komisyonumuz sadece seçim ittifakı değil uyum yasalarının da görüşülmesini kapsayacak. Önümüzdeki süreçte hızla hangi konuşları ele alacağımızı konuştuk" diye konuştu.

     

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