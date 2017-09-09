AK Parti 'kampus'a giriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki il başkanları toplantısında yapılan sunumda, gençlik kollarının internet sitesine başvuran yeni üniversite öğrencileriyle ilişki kurulması, ihtiyaçlarının karşılanması ve yardım taleplerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı anlatıldı.



‘Kampüse Hoşgeldin’ adı altında yapılan projeyle 81 ilde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, okuyacakları şehre ve üniversiteye adaptasyon, barınma ve burs imkânları hakkında rehberlik hizmeti verilmesinin amaçlandığı anlatıldı. Özellikle ailesi farklı kentlerde yaşayan öğrencilerle yardımlaşma amacı taşıyan projeyle ilgili olarak il başkanları toplantısında sunum yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda, gençlik kollarının illerdeki internet adresleri üzerinden başvuran öğrenciler ve ailelere yardım yapıldığı ve verilen hizmetlere dair bilgilendirildikleri anlatıldı.



GENÇLERDEN OY SORUNU

Partinin, bir süreden beri gençlere yönelik politikalarına öncelik verdiği biliniyor. Özellikle yeni oy kullanan, yeni seçmen olan gençlerin tercihlerinin AK Parti’den yana olmadığını gösteren araştırmaların ardından, hem il ve ilçe yönetimlerindeki gençlerin sayısını arttırmak hem de partiden uzaklaşan gençleri yeniden kazanmak için çalışmalar başlatıldığı belirtiliyor. Erdoğan da yeni dönemde genç ve kadınların önemine vurgu yaparak, “İlçelerde genç başkanlar belirleyin, il yönetimlerine de genç ve kadınlardan yönetici alın” uyarısında bulunmuştu.