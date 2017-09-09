Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>AK Parti 'kampus'a giriyor

    AK Parti 'kampus'a giriyor

    Nuray BABACAN / ANKARA
    09.09.2017 - 00:40 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 00:40

    AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, üniversite gençleri arasında destek bulmak ve yardıma ihtiyacı olan genç üniversitelilerle ilişki geliştirmek için bir yıl önce kurduğu ‘kampus’ projesini geliştiriyor.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki il başkanları toplantısında yapılan sunumda, gençlik kollarının internet sitesine başvuran yeni üniversite öğrencileriyle ilişki kurulması, ihtiyaçlarının karşılanması ve yardım taleplerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

    ‘Kampüse Hoşgeldin’ adı altında yapılan projeyle 81 ilde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, okuyacakları şehre ve üniversiteye adaptasyon, barınma ve burs imkânları hakkında rehberlik hizmeti verilmesinin amaçlandığı anlatıldı. Özellikle ailesi farklı kentlerde yaşayan öğrencilerle yardımlaşma amacı taşıyan projeyle ilgili olarak il başkanları toplantısında sunum yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda, gençlik kollarının illerdeki internet adresleri üzerinden başvuran öğrenciler ve ailelere yardım yapıldığı ve verilen hizmetlere dair bilgilendirildikleri anlatıldı.

    GENÇLERDEN OY SORUNU
    Partinin, bir süreden beri gençlere yönelik politikalarına öncelik verdiği biliniyor. Özellikle yeni oy kullanan, yeni seçmen olan gençlerin tercihlerinin AK Parti’den yana olmadığını gösteren araştırmaların ardından, hem il ve ilçe yönetimlerindeki gençlerin sayısını arttırmak hem de partiden uzaklaşan gençleri yeniden kazanmak için çalışmalar başlatıldığı belirtiliyor. Erdoğan da yeni dönemde genç ve kadınların önemine vurgu yaparak, “İlçelerde genç başkanlar belirleyin, il yönetimlerine de genç ve kadınlardan yönetici alın” uyarısında bulunmuştu.

    Etiketler: AK Parti , Gençlik , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri