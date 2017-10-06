AK Parti kampında olağanüstü önlem... Herkes çip takacak

AK Parti, Erdoğan’ın 41 aylık aradan sonra ilk kez katılacağı kampta uyulması gereken kuralları da belirledi. Buna göre bugün başlayacak kampa Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri AK Parti Kurucular Kurulu, MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleriyle aileler katılacak. Genel Merkez, kampa 7 yaşın altındaki çocukların ise getirilmemesini istedi.

MİSAFİR KABULÜ YOK

Erdoğan, yarınki açılış konuşmasıyla başlayacak kamp, pazar günü sona erecek. Kampa katılacak olan partililer Afyonkarahisar’daki dört ayrı otelde konaklayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantılara davetliler dışında misafir ve ziyaretçi kabul edilmeyecek. Toplantılar sırasında başta bakanlar ve milletvekilleri olmak üzere tüm katılımcıların yaka kartlarına özel güvenlik kontrol çipi takılacak. Çipli yaka kartları, üç gün sürecek program boyunca çıkarılmayacak. MYK ve Bakanlar Kurulu üyelerinin refakatte bulunmasını istediği bir personel dışında otellere refakatçi hiçbir personel de alınmayacak.

AÇIKLAMA YAPMAYIN

Kamptaki programlar Erdoğan’ın açılış ve kapanış konuşmaları dışında basına kapalı olacak. Uygun zamanlarda AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantılarla ilgili açıklama yapacak. AK Parti yönetimi, Ünal dışında toplantıların içeriğiyle ilgili hiç kimsenin herhangi bir açıklama yapmamasını da istedi. Basına kapalı gündem maddelerindeki toplantılara da sadece Kurucular Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve kurullarda görevli isimler katılabilecek. Bu toplantılara aile yakınları, danışmanlar ve korumların girişlerine izin verilmeyecek.

İCRAAT MESAJLARI

Erdoğan’ın Türkiye genelinde yapılacak il kongreleri öncesinde teşkilatla en kapsamlı buluşması niteliğini taşıyacak Afyonkarahisar Kampı’na AK Parti’nin önde gelen kurucu isimleri de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamp boyunca 2019 seçimlere öncesinde teşkilatlara “yenilenme”, belediyelere “icraat”, bakanlıklara da “6 aylık eylem planı” konusunda mesajlar vermesi bekleniyor. Kampa AK Parti’de geçmişte önemli görevler üstlenen Bülent Arınç, Sadullah Ergin, Beşir Atalay, Suat Kılıç gibi isimlerin de katılması öngörülüyor.