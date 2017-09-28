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    Ak Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

    FATMA AKSU/İSTANBUL
    28.09.2017 - 14:25 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 15:47

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Sayın Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan başkanlık için temayüle 337 arkadaşımız katıldı. Genel Başkanımızın tavsiyesiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Mevlüt Kardeşimizi tebrik ediyorum' dedi.

    YER KAVGASI ÇIKTI

    Başkan seçimi için saat 15.00'da toplanıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal secimi izlemek için geldiği İBB’deki locada oturacak yer bulamayınca “AK Partililer bütün salonu doldurmuş bize oturacak yer yok diye bağırınca” ortalık bir süre karıştı.

    Etiketler: mevlüt uysal , ibb , Son dakika , başkan adayı
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