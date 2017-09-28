Ak Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Sayın Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan başkanlık için temayüle 337 arkadaşımız katıldı. Genel Başkanımızın tavsiyesiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Mevlüt Kardeşimizi tebrik ediyorum' dedi.

YER KAVGASI ÇIKTI

Başkan seçimi için saat 15.00'da toplanıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal secimi izlemek için geldiği İBB’deki locada oturacak yer bulamayınca “AK Partililer bütün salonu doldurmuş bize oturacak yer yok diye bağırınca” ortalık bir süre karıştı.