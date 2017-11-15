AK Parti ile sonuna kadar yan yana mücadele ederiz

BARAJ SORUNU YOK

“Dedim ki, ‘yüzde 10 barajı Türkiye’de çok ağır bir barajdır’. Yüzde 5 mi olur, 6 mı olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10 olarak mı kalır, böyle mi devam etmesi gerekir, bunları görmek lazımdır. Bildik korodaki müfteriler, saldırmaya, MHP’yi karalamaya başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki, MHP’nin baraj maraj sorunu asla yoktur. Biz ülke barajı tartışılsın diyoruz sorun oluyor, CHP yüzde 3’e çekilsin diyor, itiraz eden çıkmıyor. CHP’nin müflis ve geveze sözcüleri unutmasınlar ki, horozu çok olan köyün sabahı geç olurmuş.



CHP’nin 16 Nisan’dan beri karın ağrısı geçmek bilmiyor. CHP, yüzde 49’luk hayır blokunu derinleştirmek için İP’ten HDP’ye kadar herkesten medet umuyor, el uzatıyor. Bu bloklaşmaya cevaben, 15 Temmuz’dan beri süregelen tutarlı duruşumuz korunacak, siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Bu durum karşısında partimiz; 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan Halkoylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’yle Cumhurbaşkanı Hükümet etme sistemini 2019’da tam manasıyla tesis etmek maksadıyla, sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir. Türkiye’nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz’dan bu yana üstlendiğimiz sorumluluk aynen devam ettirilecektir.”



SUUDİLERE HEM 'ILIMLI İSLAM' HEM 'ROBOT' ÖFKESİ

İnsansı robot Sophia’ya, Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmesini de eleştiren Bahçeli şunları söyledi: “Ne ılımlısı, neyin ılığı, ılımlı İslam da neyin nesidir? Düne kadar radikal, selefi ve kanlı niyetlere sponsor olanlar, şimdi de ibreyi ılımlı İslam’a mı çevirmişlerdir? Suudi Arabistan, bir Hollywood yıldızı ve moda ikonuna benzetilerek tasarlanan robota dünyada ilk kez vatandaşlık vermekle ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hezeyan, nasıl bir hüsran, nasıl bir husumet kutsal topraklarda hakimiyet kurmuştur?”



