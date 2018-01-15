AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu

İttifak komisyonu AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Komisyonun üyeleri de geçen hafta içerisinde belli olmuştu. Görüşmeleri AK Parti adına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal yürütecek. MHP adına ise MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili Faruk Aksu görüşmelerde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığında ilk ittifak görüşmesini yapmış ve görüşmede iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.