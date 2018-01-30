AK Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı için bugün TBMM'ye geldiğinde kendisini Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu karşıladı. Grup salonuna da birlikte yürüdüler. Davutoğlu, salonda Erdoğan'ın sol tarafında oturdu. Sağ tarafta ise Başbakan Yıldırım yer aldı. Davutoğlu'nun oturduğu koltuğa genelde grup başkanvekillerinden bir isim veya genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı oturuyordu.

3 SAATLİK GÖRÜŞME

22 Mayıs 2016'da başbakanlık görevinden istifa eden Davutoğlu, uzun bir süre grup toplantılarına katılmadı. Hatta Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı gruplar halindeki son görüşmeye davetli olduğu halde gitmedi. Geçen hafta Erdoğan, Davutoğlu ile Cumhurbaşkanlığı makamında 3 saate yakın görüşmüştü.