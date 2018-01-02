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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

    AA
    02.01.2018 - 13:20 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen sivillere yargı dokunulmazlığı düzenlemesine karşı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin "Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir." dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün itirazı için “Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz” tepkisini göstermişti.

    Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geride kalan 2017 yılını ülke, dünya ve Konya açısından değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

    Konuşmasına Konya'da sürdürülen projelere ilişkin bilgi vererek devam eden Sorgun, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Sorgun, bir gazetecinin 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları hakkında sorusu üzerine "Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konudaki düşüncelerini çok nezaketli ve kibar bir şekilde Sinop ve Kastamonu'da ifade etti. Yani dostların attığı gül, incitebilir üzebilir." ifadelerini kullandı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısından Abdullah Gül yorumu
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

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