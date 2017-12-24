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    AK Parti eğitime giriyor

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    24.12.2017 - 22:36 | Son Güncelleme:

    Aralık sonuna kadar ilçe kongrelerini, mart ayı sonuna kadar da il kongrelerini tamamlamayı planlayan AK Parti’de 2019 seçimleri için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

    Yerel seçimlere büyük önem veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla mart ayında tamamlanacak kongrelerin ardından tüm yerel yönetimlerin eğitime alınması kararlaştırıldı.

    Eğitimler Ankara’da verilecek. Başkanlara 2019 seçimlerinin önemi, etkili iletişim, belediyelerdeki icraatlar, proje hazırlama, siyaset, yerel yönetimler ve şikâyetlere anında çözüm gibi konular anlatılacak. Eğitim programının ardından yerelden ve teşkilattan gelen taleplere göre partinin 2019’daki adayları belirlenecek. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ak parti
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