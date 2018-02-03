AK Parti'den CHP'ye kongre misillemesi

AK Parti, CHP kongresini “boykot” ederek temsilci göndermedi.

CHP GELMEDİ

AK Parti kaynakları, Atatürk Spor Salonu’nda bugün başlayan 36. Olağan Kurultayı’nı “boykot” kararlarına, CHP’lilerin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan seçildiği kongrelerine temsilci göndermemesini gerekçe gösterdi.

AK Parti kaynakları Hürriyet’e, 21 Mayıs 2017 tarihindeki 3. Olağanüstü Büyük Kongreleri için gönderdikleri davet üzerine CHP’nin aldığı “boykot” kararının parti sözcüleri Bülent Tezcan tarafından kamuoyuna ilan edildiğini de anımsattılar.

ERDOĞAN BOYKOTU

AK Parti’nin boykot kararında etkili olan bu açıklamasında Tezcan, AK Parti kongresine temsilci göndermeme gerekçelerini şöyle ifade etmişti:

“Tarafsız Cumhurbaşkanı niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan parti genel başkanlığını tesçil edecek, ‘tek adam rejimi’ arzusunu gerçekleştirmeye dönük bu kongrede bulunmak siyasal ilkelerimiz ve meşrutiyet anlayışımıza uygun değildir. Bu nedenle faaliyetini anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmekle yükümlü bulunan bir siyasi partinin, anayasanın açıkça ihlal edileceği kongresine katılmayacağız.”

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