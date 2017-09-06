AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı istifa etti

İstifa eden Kaya yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin büyük kaoslar yaşadığı, sıkıntılı günler geçirdiği bir dönemde Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilçemizdeki kurucularından birisi olma şerefine nail oldum. 2002 yılından itibaren kurucumuz sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmaktan gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Partimizin belirli kademelerinde görev aldım, doğduğum Belde’ye 5 yıl hizmet etmek görevini Rabbim bana nasip ettiği için şükrediyorum. 2019 yılında yapılacak seçimlerin ülkemiz, ilçemiz ve dünya Müslümanları için ne kadar önemli olduğunu bildiğimden dolayı teşkilatımızda daha heyecanlı, daha genç, daha dinamik arkadaşların bu bayrağı daha ileriye götüreceğini düşünerek yapılacak kongrede aday olmayacağım" dedi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunun altını çizen Kaya, "Ben her zaman için partimde yeni görev alacak arkadaşlarımla birlikte, Cumhurbaşkanımın emrinde, Bakanımın emrinde her zaman bir nefer gibi çalışacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan sayın Bakanım Bekir Bozdağ’a, milletvekillerime, İl Başkanım Harun Lekesiz’e, il yönetim kurulu arkadaşlarıma, beraber görev yaptığım ilçe teşkilat mensubu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

GÜNCEL KONULAR

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Hamza Kaya, ilçede son günlerde ulusal basına da yansıyan konulara girmeyeceğini, ancak bugünün güncel siyasi gündemiyle alakalı bir kaç kelime etmek istediğine vurgu yaptı.

Kaya, "Göreve seçildiği günden itibaren Boğazlıyan’ın 100 yıllık hayalini gerçekle buluşturan Belediye Başkanımız sayın Hamdi Erdal’ın şahsında AK Partimizi yıpratmak isteyenler şunu bilsinler ki; Bizler sizlerden daha çok Atatürkçüyüz ve Atatürk’ü sizlerden daha fazla seven insanlarız. Bizler 250 bin askerimizin şehadet şerbetini içtiği Çanakkale’de, Atatürk’ün silah arkadaşlarının mezarları üzerinde içki alemi yapan topluluğun bizlere söz söylemeye hakkı yok. Önce kendi içinizdeki Atatürk düşmanlarınızı ayıklamanızı tavsiye ediyor, Atatürk üzerinden Boğazlıyan’ı yıpratmaya çalışan insanları da şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.