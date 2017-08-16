AK Parti Artuklu İlçesi eski başkanı FETÖ’den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan Ak Parti merkez Artuklu İlçesi eski başkanı Medeni Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.
2013- 2016 yılları arasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Medeni Çelik, 10 ay önce kurulan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin Mardin kurucu Şube başkanlığını üstlenmişti. 2004-2009 tarihleri arasında Mardin’de Belediye başkan yardımcılığı görevini de yapan Çelik’in, 15 Temmuz Demokrasi nöbetleri sırasında Mardin’deki etkinliklere katıldığı öğrenildi.