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    AK Parti Artuklu İlçesi eski başkanı FETÖ’den tutuklandı

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 17:27Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 17:33

    MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan AK Parti merkez Artuklu İlçesi eski Başkanı Medeni Çelik, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan Ak Parti merkez Artuklu İlçesi eski başkanı Medeni Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

    2013- 2016 yılları arasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Medeni Çelik, 10 ay önce kurulan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin Mardin kurucu Şube başkanlığını üstlenmişti. 2004-2009 tarihleri arasında Mardin’de Belediye başkan yardımcılığı görevini de yapan Çelik’in, 15 Temmuz Demokrasi nöbetleri sırasında Mardin’deki etkinliklere katıldığı öğrenildi.

    AK Parti Artuklu İlçesi eski başkanı FETÖ’den tutuklandı

    Etiketler: Mardin , Artuklu , FETÖ
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